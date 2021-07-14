На плантации в Томском районе работники собрали около 20 тонн жимолости

Крупная ягода востребована у покупателей. Фото: сайт компании "Северный сад"

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в регионе завершен промышленный сбор плодов жимолости. Основной производитель этой свежей ягоды в области – компания «Северный сад» собрала около 20 тонн ягоды. Такой урожай дала плантация в районе деревни Кафтанчиково, это в Томском районе.

По словам исполнительного директора компании Виктора Карпова, в этом году сбор начался чуть позже обычного. Кроме того, из-за дождей часть ягоды осыпалась, поэтому урожай оказался меньше прошлогоднего. Свежая жимолость упакована и реализована в основном в торговые сети Томска и Новосибирска. Компания продолжает развивать инвестиционный проект по закладке промышленного сада жимолости в окрестностях деревни Кандинка на участке площадью 100 га.