В техрежиме: на пляже можно отдыхать, но традиционных мероприятий не будет

Областной оперштаб настороженно относится к массовым мероприятиям... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телеграм-канал «Мэрия Томска» опубликовал официальную позицию администрации областного центра. Власть проинформировала о том, что пляж на Семейкином острове работает «в техническом режиме».

По словам заместителя мэра по соцполитике Константина Чубенко, власть не может запретить людям загорать и купаться. Но традиционных мероприятий на пляже не будет, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Телеграм-канал уточняет, что службы уже поработали в этом месте: специалисты ГИМС провели техническую приемку зоны отдыха, а до этого сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы грунта и воды. Было получено положительное заключение. Кроме того, проведена уборка и обработка территории пляжа. На месте дежурят спасатели.

Как ранее прозвучало, власти Томска не могут официально открыть пляж, поскольку региональный оперштаб не дает на это разрешение.