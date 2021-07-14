Огонь временно затих: за сутки специалисты ликвидировали в лесах Томской области 5 пожаров

Пожароопасный сезон приближается к своему концу Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за минувшие сутки в регионе ликвидированы в Колпашевском и Каргасокском районах пять пожаров. Как отмечают специалисты, все они находились в труднодоступной местности, которую контролирует авиация.

Как информирует интернет-портал администрации региона, в тушении огня были задействованы 39 сотрудников трех авиаотделений. Всего с начала сезона в Томской области ликвидировано 98 лесных пожаров на общей площади 4,4 тыс. га. Большая часть из них произошла на территории Верхнекетского, Томского и Каргасокского районов.