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Общество14 июля 2021 12:38

Огонь временно затих: за сутки специалисты ликвидировали в лесах Томской области 5 пожаров

Всего с начала сезона в регионе ликвидировано уже 98 лесных пожаров
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Пожароопасный сезон приближается к своему концу

Пожароопасный сезон приближается к своему концу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за минувшие сутки в регионе ликвидированы в Колпашевском и Каргасокском районах пять пожаров. Как отмечают специалисты, все они находились в труднодоступной местности, которую контролирует авиация.

Как информирует интернет-портал администрации региона, в тушении огня были задействованы 39 сотрудников трех авиаотделений. Всего с начала сезона в Томской области ликвидировано 98 лесных пожаров на общей площади 4,4 тыс. га. Большая часть из них произошла на территории Верхнекетского, Томского и Каргасокского районов.