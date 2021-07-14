Два жителя Томского района рассчитались по алиментам, чтобы находиться за рулем

Два жителя Томского района погасили долги по алиментам, чтобы остаться за рулем автомобилей Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, два жителя Томского района региона погасили долги по алиментам. Таким образом, они сохранили право вождения транспортными средствами. Каждый из мужчин имел задолженность более 100 тысяч рублей.

Сайт федеральной службы региона информирует о том, что житель с. Копылово не имеет машины, но постоянно пользуется автомобилем, принадлежащим родственнику. Именно стремление водить машину для него стало стимулом к погашению долга. В числе принудительных мер и исполнительных действий, предпринятых судебным приставом, стало временное ограничение в праве вождения транспортным средством. Теперь стоит инспекторам ГИБДД остановить водителя для проверки документов, они сразу увидят в базе данных информацию об ограничении. Как результат – протокол об административном правонарушении и наказание в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года. Сельский житель проигнорировал слова служителя закона. Однако вскоре был остановлен на трассе сотрудниками ГИБДД. Сразу же после составления протокола гражданин погасил долг на содержание ребенка в размере 125 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба федерального ведомства в регионе, второй неплательщик, проживающий в с. Корнилово, оказался более осторожен и оплатил задолженность после предупреждения пристава о применении данной меры, тем более, что гражданин имеет автомобиль в собственности. Он оплатил 120 тыс. рублей алиментов.