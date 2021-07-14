Власти: подрядчик исправит за свой счет дефекты на участке дороги Томск – Каргала - Колпашево

Эксперты выявили на седьмом километре трассы Томск – Каргала ‑ Колпашево дефекты в виде колеи по правой полосе движения протяженностью 550 метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе гарантийного обследования эксперты выявили на седьмом километре трассы Томск – Каргала - Колпашево дефекты в виде колеи по правой полосе движения протяженностью 550 метров. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, накануне подрядчик уложил новый слой асфальтобетона, но работы вновь были выполнены некачественно.

«Участок 6 10 км трассы Томск – Каргала – Колпашево подрядная организация «Областное ДРСУ» отремонтировала в 2017 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Государственный контракт предусматривает гарантийный срок 4 года на верхний слой покрытия. Все дефекты, выявленные в течение этого срока, подрядчик устраняет за свой счет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной администрации добавили, что работу подрядчика не приняли. Дорожникам дали предписание на устранение недочетов до 25 июля. Помимо этого, работы не должны будут проводиться в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные.