Томские школьники создают сайт «Удобный маршрут» для маломобильных граждан

Сейчас кроссплатформенный сайт находится в процессе доработки и наполнения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские школьники разработали сайт с базой социально-значимых мест для маломобильных граждан города, оборудованных пандусами и безбарьерной средой. Как сообщили в обладминистрации, проект стал победителем XI международного конкурса социальных проектов Social Idea. Сайт получил не только высокие оценки экспертов, но и грант на реализацию в размере 250 тысяч рублей.

«Учащиеся школы № 32 Анна Тымчишина, Анна Бабушкина, Никита Мелков, Виктор Вязовченко и Максим Петлин разработали кроссплатформенный сайт «Удобный маршрут» для маломобильных граждан Томска», - говорится в сообщении.

- Сейчас кроссплатформенный сайт находится в процессе доработки и наполнения, - рассказал участник команды Никита Мелков. - Мы планируем расширить рамки проекта до масштаба Томской области, создав на сайте максимально полную базу социально-значимых мест региона, оборудованных пандусами и безбарьерной средой.

По словам Никиты, завершить реализацию проекта планируется к августу 2023 года.