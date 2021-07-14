Томичи с COVID-19 могут оформить больничный лист дистанционно

Передать сведения о себе в Роспотребнадзор как о заболевшем или о контактном с заболевшим можно самостоятельно через сайт регионального центра ммедицинской и фармацевтической информации. Фото: Олег Укладов

Томичи с COVID-19, протекающим бессимптомно, а также контактные с ними лица могут оформить больничные дистанционно. Об этом сегодня сообщил региональный оперштаб. Для оформления нужно позвонить в центр удаленного мониторинга Томской области по телефону 777-200.

- Больничные листы для пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией оформляются на основании положительного результата ПЦР-теста, который специалисты видят в медицинской информационной системе. Информация о контактных лицах поступает из управления Роспотребнадзора, - пояснила руководитель центра удаленного мониторинга Елена Тарануха.

Уточняется, что специалисты центра закрывают больничный лист после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Но если за время больничного состояние человека ухудшилось и ему потребовалась медпомощь, то решение о закрытии больничного принимает врач после очного осмотра.

Напомним, что такая система выписки листов о нетрудоспособности заработала в Томской области с ноября 2020 года.