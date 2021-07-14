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Происшествия14 июля 2021 8:36

На томской трассе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних подростков

Один из участников аварии получил травмы
Анна Гассельбах
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Несовершеннолетние водители не имели право управлять транспортными средствами.

Несовершеннолетние водители не имели право управлять транспортными средствами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области около д. Аркашево произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних подростков, один из участников аварии получил травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«13 июля около 01.20 часов на 9 километре автомобильной дороги около деревни Аркашево, 17-летний подросток на автомобиле «Москвич», совершая маневр разворота столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2104, которым также управлял 16-летний подросток», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-2104 получил травмы.

- Несовершеннолетние водители не имели право управлять транспортными средствами. В рамках административного расследования законные представители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности, - добавили в УМВД.

Также уточняется, что пока обстоятельства произошедшего выясняются.