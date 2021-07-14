Роддом №4 в Томске вновь перепрофилируют под респираторный госпиталь для больных с COVID-19

Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 14 июля на базе родильного дома №4 Томска вновь разворачивается респираторный госпиталь, где будут проходить лечение пациентов с коронавирусом, пневмонией средней степени тяжести, а также в госпитале будут принимать беременных из МСЧ №2 с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба.

«С сегодняшнего дня, 14 июля, на базе родильного дома №4 Томска разворачивается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых – реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду», - говорится в сообщении.

Напомним, что роддом №4 с 22 октября 2020 года по 2 февраля 2021 года уже работал в качестве ковидария.

- За этот период медики пролечили в четвертом роддоме 1 900 пациентов с коронавирусом и пневмонией, а региональная служба родовспоможения смогла организовать качественную работу в других профильных учреждениях. Уверены, также будет и в нынешней эпидситуации: мы заблаговременно готовимся к росту заболевших COVID-19, продолжая оказывать беременным и роженицам качественную медицинскую помощь, – подчеркнула замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Уточняется, что в гинекологическом отделении будет развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под «красную зону».

Как объяснили в оперштабе, женская консультация продолжит работу для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение в дневном стационаре. Помимо этого, поступавшие ранее по скорой помощи пациентки, будут направляться в областной перинатальный центр, роддом №1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.