В Томске МЧС эвакуировали пять человек, застрявших на острове

На р. Томь в районе деревни Эушта Кировского района г. Томска пять человек, в том числе два ребенка, не могли выбраться с острова. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник МЧС спасли пять человек, застрявших на острове на р. Томь, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Среди спасенных было двое детей.

«13 июля в 16:31 в МЧС России по Томской области поступило сообщение о том, что на р. Томь в районе деревни Эушта Кировского района г. Томска пять человек, в том числе два ребенка, не могут выбраться с острова Энеков», - говорится в сообщении.

- Со слов звонивших, они отдыхали на острове, их резиновую лодку унесло течением, и самостоятельно добраться до берега они не могут. Ситуацию усугубляли надвигающаяся гроза и сильный ветер, - рассказали спасатели.

Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники МЧС на маломерном судне, которые благополучно эвакуировали людей с острова. Резиновая лодка была обнаружена ниже по течению.