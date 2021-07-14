Томичи теперь могут зарегистрировать и поставить автомобиль на учет в МФЦ «Мои документы»

Для регистрации автотранспорта можно обращаться с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов. Фото: Иван Макеев

С 13 июля МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, д. 103, оказывает услуги по регистрации автотранспортных средств, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Новая услуга предназначена для владельцев автомобилей, кому требуется зарегистрировать транспорт при покупке новой машины, смене собственника автомобиля, наследовании или дарении», - говорится в сообщении.

- В список услуг, которые оказывает МФЦ, включили регистрацию автомобилей. Сделано это в рамках соглашения с Управлением МВД по Томской области. Надеемся, что создание дополнительного пункта регистрации автомобилей повысит доступность государственных услуг и сэкономит время владельцам транспортных средств, - отметил Игорь Култаев, директор МФЦ «Мои документы».

Для регистрации автотранспорта можно обращаться с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОСАГО и другие документы на автотранспорт. Прием ведется по предварительной записи на сайте «Мои документы», а также по номеру телефона.