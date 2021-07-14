Неравнодушные томичи помогли найти 9-летнего пропавшего мальчика

Полиция и волонтеры искали пропавшего мальчика на протяжении 3-х часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 13 июля около 20.00 в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение о пропаже 9-летнего жителя с. Корнилово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«13 июля 2021 года около 20 часов в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение, что около 17 часов 30 минут из дома в селе Корнилово ушел и до настоящего времени не вернулся несовершеннолетний мальчик, 2012 года рождения», - говорится в сообщении.

Полиция незамедлительно приступила к поискам. Совместно с волонтерами правоохранительные органы обыскивали близлежащие территории.

- Около 23 часов поступила информация от неравнодушной жительницы Томска, что похожего по описанию мальчика она видела в Октябрьском районе города областного центра. В ходе проверки подросток установлен, -рассказали в полиции.

Как уточнили в УМВД, после ребенок был передан законным представителям. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком и законными представителями была проведена профилактическая беседа.

Добавим, что полиция направила материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Томского района.