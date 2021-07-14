Какую погоду ждать 14 июля в Томской области: местами грозы и ливни

Сегодня, 14 июля 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра ожидают погоду облачную с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление 15-17 м/с. Температура ночью +13…+18°С. Температура днем +25…+30°С

По области днем синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, при грозе сильный дождь, ливень, град. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление 15-17 м/с, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура ночью +13…+18°С, местами +7…+12°С. Температура днем +25…+30°С, по северу +15…+20°С.