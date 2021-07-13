«Амнистия души»: Томская ВК № 2 победила в фестивале народных коллективов

Томская воспитательная колония № 2 стала лучшей на творческом фестивале. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщает сайт УФСИН России по Томской области, сегодня, 13 июля, на совещании начальник регионального управления Виталий Щерба вручил руководству ТВК-2 диплом за победу в XIV Всероссийском фестивале народных коллективов воспитательных колоний «Амнистия души».

Пресс-служба ведомства отмечает, что это совместный творческий проект ФСИН России и Московского молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева. Его цель – дать уникальный шанс подросткам, однажды оступившимся в жизни, показать свои таланты. В ежегодном фестивале участвовали все воспитательные колонии страны, которые отправили видеоматериалы концертных номеров. Победителем в главной номинации «Лучшая воспитательная колония России» стала Томская воспитательная колония № 2.

Стоит напомнить, что главный приз фестиваля Томская воспитательная колония уже завоевывала дважды – в 2013 и 2014 годах. Она также занимала первые места в ряде творческих номинаций.