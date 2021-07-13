В сельском районе Томской области полицейские оперативно нашли «черного лесоруба»

Некоторые сельские жители не привыкли платить за дрова, находят их в лесу и рубят сами. Фото: сайт УМВД по Томской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение о незаконной рубке леса, с ним обратился представитель Зырянского лесничества.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, сотрудниками полиции «по горячим следам» был установлен подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений. Нарушителем оказался ранее судимый за незаконную рубку леса местный житель 1981 г.р.

По предварительной информации, злоумышленник, находясь около с. Дубровка Зырянского района, совершил незаконную рубку 19 береза, объемом более 14 куб. м. Этим он причинил ущерб государству на общую сумму более 60 000 рублей.

Сотрудниками полиции по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты колотые дрова, а также телега, трактор и бензопила. Следователем ОМВД России по Зырянскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере.