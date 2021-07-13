Губернатор поручил отраслевому заместителю и главам муниципалитетов наращивать темпы ввода жилья в Томской области

Губернатор подчеркнул: «Чем больше будет предложений на рынке, чем сильней конкуренция, тем ниже стоимость жилья». Фото: с сайта tomsk.gov.ru

За шесть месяцев 2021 года в Томской области сдано 158 тыс. квадратных метров жилья, что на 30% больше, чем за тот же период 2020-го. Об этом на аппаратном совещании губернатору Сергею Жвачкину рассказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

В многоквартирниках сдано 33 тыс. «квадратов», в индивидуальных домах – 125 тысяч, сообщил вице-губернатор. При этом рост ввода индивидуального жилья составил более 73%.

По словам Евгения Паршуто, почти половина (66 тыс. кв. метров) общего объема ввода приходится на Томск. За шесть месяцев индивидуальные застройщики ввели в областном центре 48 тыс. «квадратов». Второе место по объему введенного жилья занял Томский район, где строители сдали 65 тыс. кв. метров, в том числе 49 тыс. «квадратов» – индивидуального. В Асиновском районе, замкнувшем тройку лидеров, введено 4 тыс. кв. метров жилья.

Губернатор поручил своему отраслевому заместителю и главам муниципальных образований наращивать темпы ввода жилья в Томской области.

– Чем больше будет предложений на рынке, чем сильней конкуренция, тем ниже стоимость жилья, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Давайте и дальше наращивать темпы жилищного строительства, как в областном центре, так и во всех городах и районах.