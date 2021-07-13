Группа «Дорожный пристав» в районе Томской области арестовала за день 6 автомобилей должников

Группы судебных приставов и полицейских успешно ловят должников на трассах Томской области Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба УФССП России по Томской области сообщает о том, что рейды с использованием программно-аппаратного комплекса, распознающего номера автомобилей, начали проводиться за пределами Томска. В качестве примера приводятся результаты работы в Асино. Там было взыскано с должников более 200 тыс. рублей и арестовано 6 транспортных средств.

По информации регионального управления федеральной службы, в один из июльских дней судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД работали на трассе возле города Асино. Отмечается, что в ходе рейда приставами взыскано 205 тыс. рублей, в том числе 100 тыс. рублей оплачены наличными одним должником. Автомобили, чьи владельцы не смогли оплатить задолженность, были арестованы, а собственникам предоставлен срок для оплаты.

Правоохранительное ведомство сообщает, что по итогам первого полугодия текущего года в местах проведения рейдов в Томской области полностью погашены долги по 1 200 исполнительным производствам. Итого с начала 2021 года взыскано более 13 000 000 рублей, из них в мобильном офисе сразу после арестов – около 7 000 000 рублей.