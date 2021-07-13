Вчера вечером в Томске иномарка сбила 10-летнюю девочку

Регулярно в Томске автомобили сбивают пешеходов вне "зебры". Фото: УМВД по Томской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, 12 июля в 17 часов 25 минут на улице Олега Кошевого, 55 в Томске автомобиль Hyundai Accent под управлением 30-летнего мужчины-водителя совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, сообщает сайт УМВД России по Томской области, 10-летняя девочка переходила проезжую часть в 85 метрах от пешеходного перехода. С травмами ребенок доставлен в медучреждение. Пресс-служба правоохранительного ведомства отмечает, что требуется помощь очевидцев ДТП, просьба обращаться по телефону 8 (3822) 795-327.