В этом году в Томской области уже появились на свет 4 738 новорожденных

Большая часть родившихся в Томской области малышей появилась на свет в Томске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за минувшие полгода в регионе появились на свет 4 738 малышей. Девочек – 2 265, это меньше, чем мальчиков – тех оказалось 2 473. Интересно отметить, что в роддомах Томска на свет родилось 4 230 малышей. В областном центре зафиксированы 60 двоен. Эти оперативные данные предоставили медучреждения области.

Как рассказала главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения региона Татьяна Чернобай, больше всего новорожденных приняли врачи областного перинатального центра. Здесь появилось на свет 2 018 малышей, родилось 59 двоен. Кроме того, 22 новорожденных приняли в респираторном госпитале МСЧ № 2.

Интернет-портал администрации региона информирует, что самый крупный новорожденный появился на свет в роддоме № 1 Томска. Им оказалась девочка весом 4 920 грамм, ростом 58 см. Сообщается, что она стала седьмым ребенком в семье жительницы областного центра.