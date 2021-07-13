Коронавирус в Томске: +87 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 июля 2021 года, в Томской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 116 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 951 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,07. В коечном фонде свободно 14,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 702 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 789 пациентов скончались, 19 566 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 833 175 человек, 144 492 скончались, 5 236 214 выздоровели.