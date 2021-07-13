Мужчина, пострадавший при взрыве в лаборатории Академгородка в Томске, скончался в больнице

8 июля в Академгородке в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав была зафиксирована нештатная ситуация. Фото: Александр БОЙКО

Пострадавший в результате взрыва в лаборатории «Биолит» 44-летний сотрудник скончался в больнице, об этом сообщили РИА Томск, со ссылкой на пресс-службу облздрава.

Ранее мы сообщали, что 8 июля в Академгородке в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав была зафиксирована нештатная ситуация. В результате взрыва пострадал сотрудник лаборатории 1977 года рождения, который попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

- Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось, - сказала собеседница РИА Томск.

Добавим, что по факту ЧП в лаборатории «Биолит» Проверка поставлена на контроль прокуратуры.