Власти: дом-долгострой на проспекте Мира, 33, в Томске будет достроен

Проблемы со строительством многоквартирного дома по пр. Мира, 33 длились много лет, изводя дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемный многоквартирный дом на проспекте Мира, 33, в Томске будет достроен. Дом должны были сдать еще в 2007 году, но из-за банкротства застройщиков строительство прекратилось. Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, решение о финансировании принял наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. На сегодняшний день, готовность дома, составляет 60 %.

- Из федерального бюджета на его достройку пойдет 51,7 млн рублей, еще 10,5 миллиона добавит областная казна, - сказал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Таким образом, всего на завершение работ по строительству дома на Мира, 33 мы направим 62,2 миллиона рублей.

Паршуто уточнил, что в ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков. И только после этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Проблемы со строительством многоквартирного дома по пр. Мира, 33 длились много лет, изводя дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. Дом-долгострой возводил инвестиционный строительный кооператив «Томскстрой», сдача его планировалась на 2007 год. Но в 2013 году застройщик был признан банкротом, после чего достройку вел ЖСК «Простор», который также был признан банкротом в 2020 году.