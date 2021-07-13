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Общество13 июля 2021 11:01

Власти: дом-долгострой на проспекте Мира, 33, в Томске будет достроен

Многоквартирник должны были сдать еще в 2007 году
Анна Гассельбах
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Проблемы со строительством многоквартирного дома по пр. Мира, 33 длились много лет, изводя дольщиков, которые годами ждали свои квартиры.

Проблемы со строительством многоквартирного дома по пр. Мира, 33 длились много лет, изводя дольщиков, которые годами ждали свои квартиры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемный многоквартирный дом на проспекте Мира, 33, в Томске будет достроен. Дом должны были сдать еще в 2007 году, но из-за банкротства застройщиков строительство прекратилось. Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, решение о финансировании принял наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. На сегодняшний день, готовность дома, составляет 60 %.

- Из федерального бюджета на его достройку пойдет 51,7 млн рублей, еще 10,5 миллиона добавит областная казна, - сказал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Таким образом, всего на завершение работ по строительству дома на Мира, 33 мы направим 62,2 миллиона рублей.

Паршуто уточнил, что в ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков. И только после этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Проблемы со строительством многоквартирного дома по пр. Мира, 33 длились много лет, изводя дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. Дом-долгострой возводил инвестиционный строительный кооператив «Томскстрой», сдача его планировалась на 2007 год. Но в 2013 году застройщик был признан банкротом, после чего достройку вел ЖСК «Простор», который также был признан банкротом в 2020 году.