На жителя г. Кедровый Томской области завели уголовное дело за избиение жены

В общей сложности, мужчина нанес жене не менее 58 ударов, повлекших многочисленные кровоподтеки и ссадины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура г. Кедрового Томской области направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который на протяжении двух месяцев избивал свою жену. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура г. Кедрового утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание)», - говорится в сообщении.

- С марта 2021 года мужчина на протяжении двух месяцев, находясь в своей квартире, на почве ревности систематически, неоднократно причинял побои своей супруге. Он наносил ей многочисленные удары руками и ногами в область лица и тела, сдавливал руками шею потерпевшей, лишая тем самым возможности дышать и позвать на помощь, - рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в общей сложности, он нанес ей не менее 58 ударов, повлекших многочисленные кровоподтеки и ссадины

Уголовное дело направлено мировому судье Кедровского судебного района Томской области.