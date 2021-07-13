Жители региона выбрали лучшее оформление для фирменного торта «Томск»

Оформление торта выполнено в технике велюр, в характерной для Томской области зеленой цветовой гамме, с нанесением названия и символа города. Нижний кант украшен кедровыми орешками.

Жители региона выбрали лучшее оформление для торта «Томск», который в будущем станет региональным брендом, сообщает пресс-служба обладминистрации. Победителем стал вариант от домашнего кондитера Елены Яковлевой из с. Кожевниково.

«Оформление торта выполнено в технике велюр, в характерной для Томской области зеленой цветовой гамме, с нанесением названия и символа города. Нижний кант украшен кедровыми орешками», - говорится в сообщении.

- В основу будущего торта «Томск» ляжет рецепт шефа-кондитера кафе «Багет-омлет», набравший по оценке экспертного жюри наибольшее количество баллов. Внутри изделия будут медовые коржи, кули из жимолости, заварной крем с Иван-чаем, грильяж из грецкого ореха, -добавили представители областной администрации.

Напомним, областной конкурс «Гастрономический бренд Томской области – торт «Томск» проводился как среди профессионалов, так среди и домашних кондитеров. Участие приняли всего 13 человек. Победителя выбирали по итогам открытого голосования, в котором приняли участие более 6,5 тыс. томичей.