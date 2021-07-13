Мэрия Томска планирует оборудовать наземный пешеходный переход на пл. Южной к концу июля

Наземный пешеходный переход на пл. Южной в Томске появится до конца июля, об этом сообщила мэрия в своем telegram-канале. Переход соединит ул. Мокрушина и ул. 19 Гвардейской Дивизии.

«Планируется через Богашевский тракт оборудовать две секции пешеходного перехода с островком безопасности и подходы к ним. Светофоры позволят решить вопрос выезда автомобилей с Мокрушинского переезда, а также будут учитывать разворот троллейбусов на кольце», - говорится в сообщении.

- Мы обещали томичам, что после открытия развязки вернем пешеходный переход. И мы это делаем. Отдельно благодарю начальника областного ГИБДД Александра Золотарева - это новый руководитель, но он очень быстро смог вникнуть в ситуацию. В результате компромиссное решение было найдено. До конца июля мы планируем его реализовать, - отметил Ратнер.

Напомним, с просьбой вернуть пешеходный переход от томичей поступало много обращений. Но из-за строительства развязки на 76-м км железной дороги Тайга -Томск это сделать было невозможно По информации городских властей, дополнительных средств на обустройство перехода не потребуется.