С 14 июля до 10 августа будет перекрыто движение на двух участках пр. Фрунзе в Томске

На данных участках будут проводить ремонтные работы тепломагистрали. Фото: Олег Укладов

В Томске продолжаются работы по замене труб. Для этого перекрывают важные городские улицы. Так, с 14 июля до 10 августа будет перекрыто движение транспорта по проезду от улицы Советская до проспекта Фрунзе в районе спорткомплекса «Ермак». На данном участке «ТомскРТС» будет выполнять ремонтные работы, сообщает пресс-служба компании.

«В этот период подрядная организация будет выполнять работы по реконструкции тепломагистрали № 2Г протяженностью почти 200 метров»-, говорится в сообщении.

Кроме этого, с 21.00 16 июля до 24.00 18 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Фрунзе от ул. Крылова до ул. Белинского

Как рассказали в «ТомскРТС», будут проводиться работы по замене перехода тепловой сети, расположенного под проезжей частью данного участка, в рамках реконструкции участка тепломагистрали № 2Н.

Томичей просят заранее выбирать маршрут движения.