Благоустройство Сквера памяти в Томске планируют завершить к концу июля

За преображение этого общественного пространства проголосовали почти 16 тысяч томичей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Работы в Сквере памяти по пр. Ленина, 42-44 должны быть завершены до конца августа. Как уточнили в пресс-службе мэрии, подрядчик планирует их завершить на месяц раньше срока.

«Согласно муниципальному контракту, заключенному между департаментом дорожной деятельности и благоустройства, и ООО «Сервисная дорожная компания», работы в сквере по пр. Ленина, 42-44 должны быть завершены до конца августа. Однако, подрядчик работает с опережением графика», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, строительные бригады уже отремонтировали пешеходные дорожки, положили тротуарную плитку, газон и установили садовые диваны.

- В настоящее время продолжается ремонт мемориального комплекса в центре сквера. Завершить его планируют до 31 июля, т.е. на месяц раньше срока, - добавили в городской администрации.

Напомним, что работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда». Площадку для благоустройства выбрали по итогам голосования среди местных жителей: за преображение этого общественного пространства проголосовали почти 16 тысяч томичей.