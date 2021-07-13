Сезон лесных пожаров в Томской области: последние новости

Возгорания в лесу для Томской области не новость. Специалисты склонны считать, что их в ряде случаев провоцирует неосторожное обращение жителей с огнем и сельхозпалы. Власти призывают население быть предельно внимательным и осторожным. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За истекшие сутки в регионе зафиксировано пять возгораний тайги – три в Каргасокском и два в Колпашевском районах. Ликвидирован один лесной пожар в Верхнекетском районе. Все действующие в настоящее время возгорания леса расположены в авиационной зоне контроля и космомониторинга. В их тушении задействованы сотрудники отделений Томской авиабазы. Для оперативного реагирования в Каргасок направлены две группы парашютистов из Томска и Бакчара. Об этом сегодня, 13 июля, сообщила пресс-служба обладминистрации

На аппаратном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул: ситуация с лесными пожарами под контролем. «Конечно, беду легче предотвратить. Обращаюсь к жителям и предпринимателям быть предельно ответственными в лесу, соблюдать все требования пожарной безопасности», - в частности, сказал он.