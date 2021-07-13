Томичи – к 300-летию первой научной экспедиции в Сибирь

Вот так, должно быть, выглядел Даниэл Мессершмидт, когда появился в Томске в качестве исследователя местной природы и картографа. Фото: сайт ТРО РГО, автор - Российско-немецкий дом.

Недавно члены Томского областного отделения Русского географического общества (РГО) провели историческую реконструкцию прибытия к нам в город экспедиции первооткрывателя Сибири Даниэля Готлиба Мессершмидта. Наши современники повторили его маршрут. По итогам проекта, который осуществляется при грантовой поддержке РГО, будет создан документальный фильм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения общества.

- Мессершмидт описал 359 видов птиц и свыше 1200 растений Сибири. В Томской области он впервые упоминал о месторождениях железной руды и таких природных процессах, как ледоход на Томи. Исследователь зафиксировал метеорологические данные в динамике и составил подробное картографическое описание точек остановки, - рассказала Светлана Вершинина, соруководитель научно-просветительского проекта «Первое исследование Сибири. К 300-летию первой научной экспедиции Д. Г. Мессершмидта».

По словам члена РГО, доцента геолого-географического факультета Томского государственного университета Дмитрия Вершинина, часть дневниковых записей на русском языке издана ранее, но он не включал путешествие по Томской области. Поэтому одной из основных задач исследователей стал перевод именно этих материалов силами сотрудников факультета иностранных языков ТГУ. Записки были опубликованы.

С помощью дневников и сделанных первооткрывателем карт удалось восстановить маршрут экспедиции по Томской области: Колывань — Кожевниково — Нелюбино — Томск. Организация "Российско-немецкий Дом" во главе со Светланой и Дмитрием Вершиниными повторила этот путь вместе со школьниками, но в обратном порядке. В каждой точке маршрута состоялись встречи в школах и библиотеках. Финалом путешествия-2021 стала историческая реконструкция прибытия Мессершмидта в областной центр.