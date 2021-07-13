Отделались испугом и материальным ущербом: в Томске из пожара были спасены 7-месячный малыш и его мама

При пожаре обгорели деревянные обрешетки крыш жилых домов, частично - стены снаружи. Внутри квартиры, где проживала женщина с ребенком, также обгорели стены. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

В 3 часа 55 минут вторника в управление МЧС России поступило сообщение о пожаре на ул. Чулымской, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. В одной из квартир 26-летняя женщина с семимесячным мальчиком на руках просила помощи. Покинуть помещение, быстро заполнявшееся дымом, ей не позволяли решетки на окнах, выход был охвачен огнем. Горели надворные постройки, расположенные между двумя жилыми домами, пламя успело перекинуться на кровли двухквартирного бревенчатого и одноквартирного брусового домов.

- До прибытия пожарной охраны связь с женщиной по телефону поддерживали диспетчеры пожарно-спасательной службы МЧС, которые все это время старались успокоить ее, - отметили в ведомстве. – Прибывшие спасатели с помощью бензореза спилили решетку, через окно вынесли женщину с ребенком и передали в карету скорой помощи. Малыш и мама были осмотрены врачами, госпитализация им не потребовалась.

В управлении уточнили, что при пожаре обгорели деревянные обрешетки крыш жилых домов, частично - стены снаружи. Внутри квартиры, где проживала женщина с ребенком, также обгорели стены. Сгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 228 кв. метров.

Огонь удалось ликвидировать в 5.36 при участии 29 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.