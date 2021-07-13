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Недвижимость13 июля 2021 6:13

Август не за горами: о том, какая погода ожидает томичей на исходе лета

Синоптики озвучили предварительный прогноз на будущий месяц
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Через 18 дней наступит август. Он, по прогнозам гидрометцентра, ожидается достаточно жарким: средняя температура воздуха будет выше обычной на градус. Дождей выпадет около нормы. Фото Екатерины Рождественской.

Через 18 дней наступит август. Он, по прогнозам гидрометцентра, ожидается достаточно жарким: средняя температура воздуха будет выше обычной на градус. Дождей выпадет около нормы. Фото Екатерины Рождественской.

По данным регионального гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в предстоящем августе ожидается +13, +20, что около и выше нормы на 1 градус.

В первой декаде ночью ожидается от + 7, +12 до +13, +18, днем от +19, +24 до + 26, +31.

Во 2 декаде ночные температуры будут в среднем достигать +8, +13, в отдельные периоды местами + 2, +7, днем +18, +23, в конце декады температура воздуха начнет повышаться.

В 3 декаде нам прогнозируют понижение температуры воздуха ночью от +14, +19 до +7, +12, днем от +27, +32 до +21, +26.

Месячное количество осадков предполагается около нормы (40-83 мм). Дожди различной интенсивности, местами грозы, предполагаются в отдельные дни месяца.