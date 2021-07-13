Как сибиряки зарабатывают на вкладах: считаем на реальном примере

Возьмем в качестве примера сезонный вклад «Забота» с одной из самых больших ставок на рынке – 6% годовых. Это классический вклад на простых условиях по принципу «положил и забыл» до конца срока. Минимальный взнос – 30 тысяч рублей. Но вы можете открыть вклад и на большую сумму. Банк выплатит вам доход вместе с суммой вклада через полгода.

Если вы оформите вклад «Забота» в июле, то дополнительный доход получите уже в январе 2022 года, сразу после праздников. Посчитать примерный заработок можно на сайте банка: просто укажите сумму, и калькулятор рассчитает, сколько денег вы получите в конце срока. Например, открыв вклад на 250 тысяч рублей, вы заработаете более 7 тысяч рублей.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в рамках закона «О страховании вкладов в банках РФ». Также банк ежегодно входит в топ-100 самых надежных банков России по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или в ближайшем офисе по адресу:

г. Томск, ул. Совпартшкольный переулок, 13 и Иркутский тракт, 26,

г. Асино, ул. Советская, 30.

За консультацией обращайтесь в офисы Банка «Левобережный» или по телефону 8-800-3333-555.

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