В пятницу в Томске ремонт сетей ограничит проезд машин на Транспортном кольце

На Транспортном кольце в эту пятницу с 21 часа коммунальщики перекроют движение автомобилей до 14.00 воскресенья. Будьте внимательны, томичи, выбирайте объездные пути. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Замену подземного участка теплосети (на нем во время гидроиспытаний выявлен дефект) будут производить коммунальные службы на ул. Красноармейской, из-за чего с 21 часа 16 июля до 14 часов 18 июля будет ограничено движение автомобилей от Транспортного кольца до пл. Южной, передает сегодня, 13 июля, компания «ТомскРТС».

По словам Дмитрия Бутакова, технического директора организации «Тепловые сети», ремонтные работы будут проводится рядом с домом № 146 на Красноармейской. Специалисты заменят там 60 м трубопровода.

«ТомскРТС» приносит жителям свои извинения за временные неудобства. На время ремонта коммунальщики просят автомобилистов выбирать объездные пути.