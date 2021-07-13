Погода в Томске и области 13 июля 2021: дождь, порывистый ветер, жара

Сейчас за окном +21, солнечно. Днем ожидается до +28, но и дождя не миновать. К концу недели в Томск может прийти похолодание. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 13 июля, в областном центре будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7м/с, порывы до 12м/с. Температура +26, +28°С.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, по западу сильные дожди, град. Ветер восточный 2-7м/с, местами порывы при грозах 15-17м/с. Температура днем +18, +23, по югу до +28, по крайнему западу до +13°С.

К концу недели синоптики прогнозируют похолодание. А в Стрежевом понижение температуры жители почувствуют уже сегодня.