В Томске работы нацпроекта по ремонту дорог выполнены больше, чем наполовину

На "макушке лета" строители выполнили план ремонта дорог в Томске на 55 процентов. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает мэрия Томска, сегодня в ходе аппаратного совещания заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус доложил о ходе работ по ремонту городских магистралей, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как говорится в сообщении администрации областного центра, запланированные работы выполнены уже на 55%. Всего подрядчики администрации должны отремонтировать в этом году порядка 182 тыс. кв. м дорог. В настоящее время почти завершены работы по фрезерованию асфальта, прежний слой дорожного покрытия сняли на участках улиц Б. Куна, Ломоносова, Социалистической, Нахимова, на Богашевском тракте и других. Как сказал руководитель, частично ремонтные бригады уже начали укладывать верхний слой асфальта на пр. Ленина. На ул. Нахимова эту работу начнут через три-четыре дня при благоприятной погоде. Томичей просят по возможности объезжать ремонтируемые участки дорог.