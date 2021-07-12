Сегодня в центре Томска водитель за рулем автобуса ПАЗ сбил пешехода

Сегодня маршрутка в Томске сбила мужчину-пешехода. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня в Томске.

По предварительным данным, 12 июля около 15 часов 35 минут на проспекте Ленина, 80а областного центра автобусом ПАЗ был совершен наезд на пешехода. За рулем транспортного средства находился 63-летний мужчина-водитель.

Как отмечается в сообщении регионального управления полиции, с травмами мужчина-пешеход доставлен в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.