На севере Томской области полицейские быстро нашли похитителей запчастей от транспорта

Скорее всего, похитители запчастей хотели сдать их в металлолом. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району региона поступило сообщение о хищении имущества с территории лесозаготовительной площадки. Неизвестные украли запчасти от тракторов.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции старшим лейтенантом полиции Сергеем Балякиным и старшим сержантом полиции Кириллом Поповым «по горячим следам» установлены подозреваемые. Ими оказались двое ранее судимых жителей Верхнекетского района 1987 и 1991 годов рождения.

По предварительным данным, подозреваемые вечером совершили хищение запчастей от тракторов с территории лесозаготовительной площадки, расположенной в лесном массиве Максимоярского урочища. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Сотрудниками полиции похищенное имущество изъято. Местными следователями возбуждено уголовное дело по признакам кражи.