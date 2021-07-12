Свыше 40 выпускников учебных заведений Томской области пополнили «клуб 100-бальников»

44 молодых человека и девушки в Томской области показали в этом году свои высокие знания на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, по предварительным итогам основного периода экзаменационной кампании 2021 года в Томской области зарегистрировано 48 стобалльных результатов. По ЕГЭ максимальные баллы получили 44 человека, некоторые несколько раз.

Как напоминает интернет-портал администрации региона, особенно отличился выпускник лицея при ТПУ Александр Хоцков. Он получил по 100 баллов за ЕГЭ по математике, информатике и физике и стал единственным выпускником, набравшим триста баллов за три экзамена. Еще два выпускника этого лицея получили по сто баллов за два экзамена. Это – Вероника Озернова (информатика и математика) и Андрей Чаленко (русский язык и математика).

Как отмечают специалисты, максимальные результаты получили выпускники гимназий № 13, 24 и 29, лицеев № 8 и 51, Гуманитарного лицея, Сибирского лицея, лицея при ТПУ, лицея ТГУ, школ № 40, 47, 88 и 58, Русской классической гимназии № 2, «Перспективы» и Томского физико-технического лицея, Северского лицея, Северского физико-математического лицея. Но все же наибольшее количество стобалльных результатов – 19 – у лицея при ТПУ.