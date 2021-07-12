Коронавирус в Томске: +78 новых случаев заражения

Число новых заболевших за сутки коронавирусом в Томской области не снижается, остается высоким Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 12 июля 2021 года, в Томской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 029 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 12 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 934 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 16,2% мест. Охват тестированием томичей составляет 202.

За последние сутки в стране выявлено 25 140 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 710 пациентов скончались, 16 429 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 808 473 человека, 143 712 скончались, 5 216 648 выздоровели.