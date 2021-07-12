Хроники ДТП: в Томске автобус без пассажиров протаранил иномарку

В автобусе не было пассажиров, поэтому в результате аварии пострадала только водитель иномарки. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как информирует пресс-служба регионального управления полиции, 10 июля около 20 часов 55 минут в городе Томске на улице Клюева, 2 произошло столкновение автобуса ПАЗ-320540 и автомобиля Hyundai Solaris.

По предварительной информации, отмечает сайт правоохранительного ведомства, 51-летний мужчина-водитель автобуса утратил контроль над движением своего транспортного средства. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai.

Как говорится в сообщении полиции, в результате происшествия пострадала 37-летняя женщина-водитель иномарки. Она с травмами доставлена в больницу. Особо отмечается, что в момент ДТП автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было. Сайт УМВД подчеркивает, что требуется помощь очевидцев данного происшествия, обращаться по телефону 795-327.