На севере Томской области в один из детских садов доставили более 350 кг испорченной молочной продукции

Решается вопрос о проведении внепланового контрольного мероприятия. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области выявлены факты поставки 355 кг просроченной молочной продукции в детский сад в с. Каргасок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управление Россельхознадзора по Томской области выявило факты поставки молочной продукции с истекшим сроком годности индивидуальным предпринимателем Леоненко А. А. в социально значимое учреждение МБДОУ «Каргасокский детский сад № 27»», - говорится в сообщении.

- Леоненко, оформляя 30 июня ветеринарный сопроводительный документ на молоко пастеризованное, указала в сроке «дата выработки» - 27.06.2021, а в строке «годен до» - 29.06.2021, в строке «цели» указав - переработка в пищу людям, что не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. Подобным образом ею в течении июня было оформлено 35 ВСД на молочную продукцию общим весом – 355 кг, -рассказали специалисты.

В ведомстве добавили, что помимо этого, в реестре деклараций размещенном на официальном сайте Росакредитации отсутствует информация о наличии у фермерского хозяйства Леоненко А.А. декларации о соответствии на производимую и выпускаемую молочную продукцию.

Руководство детского учреждения проинформировано о необходимости изъятия небезопасной молочной продукции, а также решается вопрос о проведении внепланового контрольного мероприятия.