До конца 2021 года в рамках нацпроекта отремонтируют более 17 км трассы Томск - Аникино – Ярское

На участке от села Батурино до села Ярское обновят дорожную одежду, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и 10 остановочных павильонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2021 года дорожники планируют привести в нормативное состояние 17,9 км томской трассы от села Батурино до села Ярское, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- В прошлом году благодаря дополнительному федеральному финансированию в 340 млн рублей мы отремонтировали четыре участка региональных автодорог, в том числе участок трассы Томск – Аникино – Ярское от села Коларово до села Батурино протяженностью 11,76 км. В этом году также за счет дополнительного федерального финансирования национального проекта дорожники приведут в нормативное состояние еще один участок трассы Томск – Аникино – Ярское, - отметил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Как уточнили власти, на участке обновят дорожную одежду, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и 10 остановочных павильонов.

Для повышения качества и безопасности будут использованы материалы, которые включены в реестр новых и наилучших технологий, например асфальтобетонные смеси А16НН, А16ВН и битумно-полимерная лента.