Судебные приставы рассказали, за что арестован дом-долгострой на Киевской в Томске

Жилой дом на Киевской, 1 начал строиться еще в далеком 2012 году на средства дольщиков. Фото: сайта tomsk.sibdom.ru/news/14263

Дом-долгострой на Киевской, 1, в Томске дольщики которого выходят на пикеты с требованием завершить строительство, арестовали судебные приставы. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, дом арестован за долги ЖСК «Набережный».

«Размер долга 16,9 млн. рублей, из них 15, 2 млн составляет задолженность по коммунальным услугам, более 1 млн - арендные платежи за землю администрации г. Томска в лице Департамента управления муниципальной собственностью, а также налоги. Кроме того, необходимо оплатить почти 1,5 млн исполнительского сбора в бюджет РФ за неоплату долга в добровольный срок», - говорится в сообщении.

- Ранее в отношении данных объектов был вынесен запрет в Росреестре на регистрационные действия. Вопрос об отмене регистрационных действий может быть рассмотрен только после того, как ЖСК «Набережный» предоставит документы, касающиеся паев, - уточнили приставы.

По словам специалистов, рассматривается вопрос о привлечении ЖСК «Набережный», либо должностных лиц кооператива к административной ответственности за невыполнение законных требований.

Напомним, что жилой дом на Киевской, 1 начал строиться еще в далеком 2012 году на средства дольщиков. Застройщиком выступил «Томлесстрой». В список долгостроев дом попал в 2014 году. Позднее достройкой здания занимался ЖСК «Набережный». В ноябре 2020 года жилая часть дома была официально введена в эксплуатацию.