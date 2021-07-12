С 20 июля в южных районах Томской области разрешен сбор черники

В Сибири созревание черники активизируется в конце июля, сбор продолжается обычно до сентября, а иногда даже и до первого снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 июля в девяти южных лесничествах Томской области разрешен сбор черники, сообщает обладминистрация. Уточняется, что сроки заготовки ягоды в регионе определены на основе данных комиссии о фазах цветения и созревания пищевых лесных ресурсов.

«Сбор черники в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Тимирязевском, Томском и Шегарском лесничествах разрешен с 20 июля», - пояснили власти.

А вот жителям северных районов придется немного подождать. Так, сбор черники в Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Улу-Юльском и Чаинском лесничествах разрешен лишь с 25 июля.

Добавим, что за нарушение сроков сбора дикоросов предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.