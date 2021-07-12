Томичам на заметку: многодетные семьи смогут потратить 450 тыс. рублей на строительство дома

Теперь у родителей с тремя и более детьми будет больше возможностей погасить ипотеку за счет государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетные семьи теперь могут погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства. С 10 июля вступили в силу поправки в постановление правительства России, расширяющие возможности использования выплаты в 450 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ДОМ.РФ, с 10 июля многодетные родители могут подавать заявления на получение этой выплаты с учетом расширенного перечня целей кредитования. Так, средства можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома.

Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов.

Как и раньше, воспользоваться этой выплатой могут также заемщики с кредитами на покупку квартиры (в том числе в новостройке), дома или участка для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, закон о расширении использования 450 тыс. руб. многодетными семьями приняла в апреле 2021 года Госдума РФ. Отмечалось, что число получателей этой выплаты вырастет на 10%.

– Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тыс. на погашение ипотеки положена семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения, – уточнили в пресс-службе ДОМ.РФ.