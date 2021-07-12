Пытаясь разбогатеть на биржевых торгах, томич перевел лжеброкерам более 1 млн рублей

Томич стал жертвой очередной махинации через телефонный звонок. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В выходные в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже денег, сообщает пресс-служба правоохранительных органов. Томич стал жертвой очередной махинации через телефонный звонок.

- На сотовый телефон мужчины поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником компании, которая занимается биржевыми торгами и предложил томичу поучаствовать в торгах. Потерпевший зарегистрировался на сайте компании, для начала торгов он перевел на указанный ему счет 15 000 рублей, - рассказали в ведомстве. - После этого с ним связался аналитик торговой площадки и предложил сопровождать его сделки на бирже, он заверил потерпевшего в том, что данный вид заработка является прибыльным и абсолютно безопасным.

Томич поддался на уговоры лжеброкера и взял несколько кредитов в банках на сумму более 1 миллиона рублей и перевел деньги на счета мошенников. И по классическому сценарию после получения денег лжесотрудники перестали выходить на связь.

По данным УМВД, на сегодняшний день наиболее распространенными являются мошенничества через Интернет и телефонные звонки и смс. Чем раньше пострадавший или свидетель обратиться в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенное.