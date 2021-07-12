«Томь» проиграла в первом матче нового сезона ФНЛ

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу липчан. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 11 июля, в Химках состоялся матч 1-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 между «Томью» и липецким «Металлургом». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу липчан.

«Томь» в этом матче открыла счет первой: на 14-й минуте гол забил Никита Кирсанов, а на 18-й – Константин Корж. Но уже к концу первого тайма «Металлург» счет сравнял, а томичи остались в меньшинстве – красную карточку получил Никита Коробов. У липчан на 32-й минуте отличился Александр Кутьин с пенальти, а на 40-й – Роман Войдель. В конце матча команда из Липецка вырвала победу. Максим Сазонов на 88-й минуте мощным ударом поразил ворота томичей. 3:2 в пользу «Металлурга».

Следующую игру «Томь» проведет на домашнем стадионе 17 июля, соперником будет ФК «Балтика» из Калининграда.