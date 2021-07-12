Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Томские родители смогут подать заявления на единовременные выплаты на школьников с 15 июля до 1 ноября 2021 года в региональное отделение ПФР, сообщает пресс-служба фонда.

- Выплата носит заявительный характер – одному из родителей в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года необходимо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу ПФР (прием только по предварительной записи), - рассказали специалисты.

В ПФР также отметили, пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.

- Пенсионный фонд гарантирует безналичное перечисление выплат на счет заявителя, открытый в кредитной организации на территории России. Деньги можно получить на карты "МИР", VISA, счет по вкладу и другие банковские счета, - добавили в ПФР. - В случае, когда дети находятся под опекой, рекомендуем опекунам указывать в заявлении номинальный счет.

Уточняется, что эта выплата не будет учитываться в составе доходов при предоставлении других мер соцподдержки и ее нельзя будет списать за долги.