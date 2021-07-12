Новая игровая площадка появится к концу лета в Томске на ул. Красноармейской

Рабочие уже закончили асфальтирование и приступили к изготовлению ограждения из сетки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районе во дворе домов по ул. Красноармейской обустраивают игровую площадку, сообщила пресс-служба мэрии. Благоустройство этой территории началось еще в 2018 году, инициаторами выступили местные жители.

- Мы планируем завершить площадку до конца лета. Все это удалось благодаря поддержке нашего областного депутата Ивана Пушкарева и районной администрации, - рассказала местная жительница Ирина Жигулова.

Детская площадка будет располагаться на погребах во дворе домов по ул. Красноармейская, 87, 89а и ул. Усова, 16.

Как рассказали в городской администрации, предварительно активисты выясняли не опасно ли размещать здесь игровую зону, заказав экспертизу техсостояния погребов. После одобрения установили игровые элементы и лавочки.

-Такая практика является лучшей в вопросе безопасного обновления детских площадок на поверхности погребов, - отметили городские власти.

На сегодняшний день ведется обустройство детской спортплощадки. Рабочие уже закончили асфальтирование и приступили к изготовлению ограждения из сетки. В планах сделать резиновое покрытие и спортивные элементы.