В протоке Томи в районе с. Коларово утонул 17-летний юноша

В воскресенье, 11 июля, водолазы томской областной поисково-спасательной службы достали тело 17-летнего юноши из протоки Томи в районе с. Коларово, сообщается в сети Instagram ПСС.

«Водолазы областной поисково-спасательной службы (ПСС) 11.07.2021 утром достали из протоки Томи в районе села Коларово под Томском тело молодого человека; 17-летний парень днем ранее купался в неположенном месте и утонул», - говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, информация поступила в поисково-спасательную службу около восьми часов вечера в субботу, но в ночное время проведение водолазных поисковых работ невозможно и запрещено законом, поэтому поисковые работы начались лишь утром.

По данным поисково-спасательной службы, погибший отдыхал с компанией друзей и родственников в неположенном для купания месте.